"Русал" вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске 100 млрд рублей

Всего планируют реконструировать 100 объектов

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. Компания "Русал" планирует вложить в экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода 100 млрд рублей. Компания получила разрешение на проведение работ по модернизации предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе "Русал Красноярск".

"Русал" получил от администрации Красноярска разрешение на строительство по проекту перестройки Красноярского алюминиевого завода. Перестройка кардинально изменит КрАЗ. Половину старого завода снесут, на этом месте построят два новых современных корпуса. Это значительно снизит нагрузку на окружающую среду: выбросы фторидов уменьшатся на 2/3, бензапирен на новом производстве будет полностью исключен", - сообщили в компании, добавив, что, по предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит 100 млрд рублей.

Два новых корпуса завода, построенные в рамках модернизации, заменят половину территории действующего предприятия, а на освободившихся площадях создадут парковую зону для сотрудников. Всего планируется реконструировать 100 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Русал" реализует проект по созданию нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода. По проекту, более половины действующих корпусов демонтируют, взамен построят корпуса электролиза с технологией обожженного анода. Это позволит сократить выбросы более чем в 10 раз, в том числе и добиться снижения фтористого водорода, смолистых веществ, бензапирена. Сокращение выбросов в таком объеме должно произойти к 2029 году. В 2021 году компания сообщала, что проект рассчитан на 10 лет.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.