"Воркутауголь" инвестирует в ремонт взлетной полосы аэропорта Воркуты

Обязательства по выполнению ремонтных работ с привлечением подрядчиков взяла на себя региональная авиакомпания "Комиавиатранс"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Воркуты будет проведен в 2024 году, что позволит сохранить авиасообщение с Воркутой и расширить его. Такое соглашение заключили правительство Коми, компании "Воркутауголь" и "Комиавиатранс" в ходе Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"Соглашение направлено на повышение транспортной доступности опорного пункта Арктики - Воркуты. Это соглашение предусматривает ремонт взлетно-посадочной полосы и расширение авиасообщения между Воркутой и городами России. Сегодня она на связи с Сыктывкаром и Москвой, что нас категорически не устраивает, потому что Воркута интересна всей стране. Делаем это, чтобы жизнь в городе получила новый виток и значимость. <...> Мы видим развитие Воркуты, это и развитие Республики Коми в целом", - сказал глава Коми Владимир Уйба после подписания соглашения.

Председатель совета директоров корпорации "Аеон" (в состав входит АО "Воркутауголь") Роман Троценко отметил, что в ходе подготовки мастер-плана Воркуты опросы жителей показали, что они любят Воркуту, отмечают массу плюсов жизни в Заполярье, но и проблемные вопросы. "Одним из пунктов была транспортная доступность, увеличение частоты полетов, что требует ремонта и реконструкции, поддержания взлетно-посадочной полосы в Воркуте. Мы решили вместе с республикой сделать это", - сказал Троценко.

Гендиректор "Комиавиатранса" Юрий Скрипин отметил, что Воркута - это удаленный уголок Коми, воздушное сообщение играет очень большую роль. "Это соглашение позволит сохранить связь Воркуты с другими городами республики и России. Вообще аэропорт нуждается в масштабной реконструкции, но на это нужно время и средства, а чтобы сохранить авиасообщение в текущий момент, нужен текущий ремонт. На эти цели и будут направлены средства", - сказал Скрипин.

О ремонте аэропорта

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, по договоренности с правительством Коми "Воркутауголь" направит на текущий ремонт аэропорта Воркуты 150 млн рублей. Обязательства по выполнению ремонтных работ с привлечением подрядчиков взяла на себя региональная авиакомпания "Комиавиатранс". Средства направят на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы, который планируется завершить в 2024 году. Сейчас авиаперевозки из Воркуты за пределы Коми организуют только летом. Межмуниципальные рейсы круглый год обеспечивает "Комиавиатранс".

Ранее в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче аэропорта Воркуты в федеральную собственность. Объект должен перейти в федеральную собственность в IV квартале 2024 года. Ответственными исполнителями в распоряжении обозначены правительство Коми, Минтранс РФ, Росавиация и ФКП "Аэропорты Красноярья".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.