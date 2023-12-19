Ростовская область увеличит экспорт в страны Африки и Азии в 2024 году

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что планируется увеличить поставки продукции несырьевого инеэнергетического экспорта

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ростовская область намерена увеличить экспорт в страны Африки и Азии в 2024 году, а также расширить там сеть офисов присутствия. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"Ростовская область продолжает оставаться одним из лидеров по экспорту в России и успешно справляется с задачей переориентации внешнеторговой деятельности. Сейчас в приоритете - страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам 9 месяцев текущего года доля экспорта в страны Азии возросла до 62,3%, Африки - до 24,1%. По итогам текущего года ожидаем положительную динамику экспорта региона. В ближайшие годы планируем увеличить поставки продукции несырьевого, неэнергетического экспорта в страны Африки и Азии, а также расширить там сеть офисов присутствия", - сказал глава региона.

Ранее власти региона сообщали, что офис поддержки экспорта Ростовской области открылся во Вьетнаме, в 2024 году планируется запустить аналогичный офис в Турции. Как ожидается, работа офиса будет способствовать достижению целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.