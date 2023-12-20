Малайзия запретила израильским судам использовать свою портовую инфраструктуру

По словам премьер-министра Анвара Ибрагима, эта мера является ответом на массовые убийства Израилем палестинского народа

БАНГКОК, 20 декабря. /ТАСС/. Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета New Straits Times.

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, министерство транспорта страны намерено принять срочные меры, введя постоянный запрет на деятельность компании, который вступит в силу немедленно. "В то же время правительство решило не допускать в порты страны корабли под израильским флагом. Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно", - сказал малайзийский премьер.

Как отметил Ибрагим, запрет является прямым ответом на действия Израиля, которые были расценены в Малайзии как нарушение основных гуманитарных принципов и международного права в результате продолжающихся массовых убийств и зверств против палестинского народа. "Малайзия уверена, что это решение не повлияет на ее торговую деятельность", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинский Минздрав ранее сообщил, что за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах было убито более 19 тыс. человек. Указывалось, что "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки".