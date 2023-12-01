Возобновление боев после семидневного перемирия. Конфликт в Палестине

Израиль объявил о прекращении перемирия и возобновлении боевых действий, обвинив ХАМАС в нарушении условий соглашения. По данным палестинской стороны, число жертв новых бомбежек уже идет на десятки. Притом стороны конфликта и посредники сообщают о продолжении переговоров с целью достижения новой сделки.
ТАСС собрал основное о событиях на Ближнем Востоке.
Прекращение перемирия
- Утром канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что радикальное палестинское движение ХАМАС не выполнило условия сделки по освобождению заложников и обстреляло территорию Израиля.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила полномасштабные боевые действия и нанесла удары по 200 целям радикалов на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе.
- После прекращения гуманитарной паузы боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле городов Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева. С заявлением о возобновлении обстрелов выступила и радикальная палестинская группировка "Исламский джихад".
- Обострение вновь началось и на границе с Ливаном, на территории которого действует вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". В формировании сообщили, что открыли огонь по израильскому военному посту в районе Джель-эль-Алям.
Ситуация в секторе Газа
- Пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом прекращен, сообщило агентство Reuters.
- В Минздраве сектора Газа сообщили о 32 погибших палестинцах за три часа с момента возобновления боевых действий. По данным телеканала Al Jazeera, число жертв израильских ударов с момента прекращения перемирия уже достигло 66.
- Турецкое информагентство Anadolu сообщило о гибели своего оператора в секторе Газа при авиаударе Израиля.
Рейды на Западном берегу
- Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на 1 декабря задержали 15 разыскиваемых палестинцев. В армейской пресс-службе добавили, что в некоторых районах возникали перестрелки между вооруженными палестинцами и военнослужащими, но данных о ранениях с израильской стороны не поступало.
- Всего с начала обострения конфликта на Западном берегу задержали порядка 2 100 палестинцев.
Заложники
- В Тель-Авиве сообщили, что за время прекращения боевых действий удалось освободить 110 похищенных, из них 86 израильтян и 24 иностранца. В секторе Газа, по данным израильской стороны, остаются еще 137 заложников, в том числе 126 израильтян и 11 иностранцев. Среди них двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев, "о которых ХАМАС говорит, что они мертвы", уточнил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
Переговоры
- Несмотря на возобновление обстрелов, ХАМАС и Израиль продолжают переговоры с целью восстановления перемирия в секторе Газа, сообщили в МИД Катара, который выступает посредником на переговорах.
- В ХАМАС утверждают, что Тель-Авив отверг несколько предложений, направленных на заключение соглашения о новой паузе. Член политбюро радикального палестинского движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС "до сих пор стремится" к перемирию.
- Израильская радиокомпания Kan со ссылкой на неназванного чиновника еврейского государства сообщает, что "переговоры будут вестись под огнем", пока радикалы не заявят, что готовы к освобождению израильских заложников.
Положение россиян в зоне конфликта
- Информации о жертвах среди россиян в секторе Газа нет, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, эвакуации ожидают порядка 200 человек из составленного Россией списка.
- Поэтапный вывод иностранных граждан через КПП "Рафах" был приостановлен для всех государств в связи с операцией по обмену заложников на палестинских заключенных. Однако после завершения перемирия сведений о возобновлении эвакуации нет, сказала Зарипова.
- В МИД РФ ранее сообщили, что всего из анклава удалось вывезти и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира 762 человек из 950 обратившихся.
- Кроме того, более 100 палестинских беженцев прибыли в пятницу в Грозный в составе второй группы. Ранее Чечня уже приняла 50 беженцев, в том числе 27 детей.
Реакция на прекращение перемирия
- Член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя высказал мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал Израилю "зеленый свет" для продолжения боевых действий. Так же считают в правительстве анклава, в его заявлении говорится, что международное сообщество во главе с США несет ответственность за действия Тель-Авива.
- Между тем в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Вашингтон обсуждает с властями Катара, Египта и Израиля возможность возвращения к перемирию.
- В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы будут двигаться вперед, пока не достигнут своих целей. Среди них - возвращение заложников, уничтожение ХАМАС и гарантии того, что "Газа никогда больше не будет угрозой для Израиля".
- Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал прекратить столкновения, "пока не стало поздно" и отметил, что "при помощи боевых действий освободить заложников нельзя".
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, говоря о прекращении перемирия, назвал случившееся катастрофой.