Возобновление боев после семидневного перемирия. Конфликт в Палестине

Израиль объявил о прекращении перемирия и возобновлении боевых действий, обвинив ХАМАС в нарушении условий соглашения. По данным палестинской стороны, число жертв новых бомбежек уже идет на десятки. Притом стороны конфликта и посредники сообщают о продолжении переговоров с целью достижения новой сделки.

ТАСС собрал основное о событиях на Ближнем Востоке.

Прекращение перемирия

Утром канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что радикальное палестинское движение ХАМАС не выполнило условия сделки по освобождению заложников и обстреляло территорию Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила полномасштабные боевые действия и нанесла удары по 200 целям радикалов на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе.

После прекращения гуманитарной паузы боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле городов Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева. С заявлением о возобновлении обстрелов выступила и радикальная палестинская группировка "Исламский джихад".

Обострение вновь началось и на границе с Ливаном, на территории которого действует вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". В формировании сообщили, что открыли огонь по израильскому военному посту в районе Джель-эль-Алям.

Ситуация в секторе Газа

Пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом прекращен, сообщило агентство Reuters.

В Минздраве сектора Газа сообщили о 32 погибших палестинцах за три часа с момента возобновления боевых действий. По данным телеканала Al Jazeera, число жертв израильских ударов с момента прекращения перемирия уже достигло 66.

Турецкое информагентство Anadolu сообщило о гибели своего оператора в секторе Газа при авиаударе Израиля.

Рейды на Западном берегу

Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на 1 декабря задержали 15 разыскиваемых палестинцев. В армейской пресс-службе добавили, что в некоторых районах возникали перестрелки между вооруженными палестинцами и военнослужащими, но данных о ранениях с израильской стороны не поступало.

Всего с начала обострения конфликта на Западном берегу задержали порядка 2 100 палестинцев.

Заложники

В Тель-Авиве сообщили, что за время прекращения боевых действий удалось освободить 110 похищенных, из них 86 израильтян и 24 иностранца. В секторе Газа, по данным израильской стороны, остаются еще 137 заложников, в том числе 126 израильтян и 11 иностранцев. Среди них двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев, "о которых ХАМАС говорит, что они мертвы", уточнил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

Переговоры

Несмотря на возобновление обстрелов, ХАМАС и Израиль продолжают переговоры с целью восстановления перемирия в секторе Газа, сообщили в МИД Катара, который выступает посредником на переговорах.

В ХАМАС утверждают, что Тель-Авив отверг несколько предложений, направленных на заключение соглашения о новой паузе. Член политбюро радикального палестинского движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС "до сих пор стремится" к перемирию.

Израильская радиокомпания Kan со ссылкой на неназванного чиновника еврейского государства сообщает, что "переговоры будут вестись под огнем", пока радикалы не заявят, что готовы к освобождению израильских заложников.

Положение россиян в зоне конфликта

Информации о жертвах среди россиян в секторе Газа нет, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, эвакуации ожидают порядка 200 человек из составленного Россией списка.

Поэтапный вывод иностранных граждан через КПП "Рафах" был приостановлен для всех государств в связи с операцией по обмену заложников на палестинских заключенных. Однако после завершения перемирия сведений о возобновлении эвакуации нет, сказала Зарипова.

В МИД РФ ранее сообщили, что всего из анклава удалось вывезти и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира 762 человек из 950 обратившихся.

Кроме того, более 100 палестинских беженцев прибыли в пятницу в Грозный в составе второй группы. Ранее Чечня уже приняла 50 беженцев, в том числе 27 детей.

Реакция на прекращение перемирия