В ХАМАС обвинили Блинкена в том, что он дал "зеленый свет" действиям Израиля в Газе

Член политбюро движения Халиль аль-Хайя заявил, что переговоры по освобождению военных должны "вестись только при условии полного прекращения огня"

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. В ХАМАС считают, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал Израилю "зеленый свет" на возобновление боевых действий в секторе Газа. С таким заявлением выступил член политбюро движения Халиль аль-Хайя в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Всякий раз перед новым актом агрессии мы обязательно видим, как госсекретарь США дает "зеленый свет" Израилю на продолжение его преступлений, предоставляет ему помощь и все средства для политической защиты", - отметил аль-Хайя. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan проинформировала, что Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты "через несколько минут" после возобновления боевых действий в секторе Газа в результате срыва перемирия движением ХАМАС.

"Вопрос об обмене заложниками и заключенными невозможно решить в ходе боевых действий, сначала необходимо остановить агрессию, а потом уже обмениваться пленными. Мы не можем вести переговоры об освобождении пленных солдат противника в разгар его военных операций, поэтому изначально мы и согласились на освобождение гражданских лиц, а также женщин и детей. <...> Разговор об освобождении находящихся в нашем плену военных должен вестись только при условии полного прекращения огня", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.

"Мы уведомили посредников, что готовы вести переговоры об освобождении гражданских лиц, которые находятся у нас, чтобы достичь полноценного перемирия", - добавил он.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Незадолго до этого армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.