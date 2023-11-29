Освобождение россиян и переговоры о продлении перемирия. Конфликт на Ближнем Востоке

Стороны палестино-израильского конфликта ведут переговоры о продлении перемирия, к которому призывают в том числе США.

Палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении двух заложниц с российскими паспортами и намерении освободить всех удерживаемых граждан РФ.

Израильские военные проводят масштабные рейды на Западном берегу реки Иордан в лагерях беженцев. В Тель-Авиве заявляют о намерениях возобновить боевые действия в секторе Газа после окончания перемирия.

ТАСС собрал основное о событиях в Палестине.

Освобождение заложников

Израиль получил список заложников, которых ХАМАС отпустит в среду. В список включена 13-летняя Гали Таращански - дочь российского гражданина. О ее освобождении ХАМАС просили российские дипломаты, сообщили в МИД РФ.

Также ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль освободит из тюрем в обмен на заложников, в него вошли 15 женщин и 15 несовершеннолетних.

Вне рамок сделки о перемирии ранее были освобождены несколько групп иностранцев, в том числе израильтянин с российским гражданством Рон Кривой. В среду в ХАМАС заявили об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту "в ответ на усилия президента России [Владимира Путина]".

В канцелярии премьера Израиля сообщили, что в заложниках остаются по меньшей мере 161 человек, из них 146 граждан Израиля, включая обладателей двойного гражданства. Однако вскоре после того, как эта цифра была озвучена, ХАМАС объявило о гибели трех израильских заложников при ударе по сектору Газа.

Переговоры о продлении перемирия

Представители Египта, Израиля, Катара и США прорабатывают вопрос о продлении перемирия. В Дохе находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают контакты с ХАМАС. Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что настроен оптимистично относительно возможности продолжения гуманитарной паузы.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что после окончания перемирия боевые действия в палестинском анклаве будут возобновлены.

Столкновения на Западном берегу

По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильские силы перекрыли доступ в город Дженин на Западном берегу реки Иордан и установили контрольно-пропускные пункты на всех подходах к нему. В операции задействованы сотни солдат и более 50 единиц бронетехники. Al Jazeera сообщает, что израильские военные окружили и блокируют входы в три главные больницы Дженина. По данным Министерства здравоохранения Палестины, погибли двое детей.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявили, что в лагере беженцев Дженин ликвидировали двух высокопоставленных террористов.

Параллельно ЦАХАЛ проводит рейд в лагерях беженцев в городе Иерихон. По данным агентства WAFA, военные стреляли боевыми патронами, чтобы разогнать палестинцев. В ЦАХАЛ сообщили о задержании пяти разыскиваемых лиц, в том числе высокопоставленного активиста ХАМАС.

Ситуация в секторе Газа

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в очередной раз обратил внимание на ухудшение эпидемиологической обстановки в палестинском анклаве. По его словам, из-за недостатка медицинской помощи, нехватки продовольствия и воды может погибнуть больше людей, чем в результате бомбардировок. Гебрейесус подчеркнул, что уже зафиксировано 111 тыс. случаев острых респираторных заболеваний и необходимо длительное прекращение огня.

Международная реакция

В Москве рассчитывают, что в ближайшее время эвакуация российских граждан из сектора Газа будет возобновлена. К настоящему моменту удалось вывезти 762 человека.

Несколько англоязычных СМИ отметил изменение риторики Вашингтона, который ранее поддерживал позицию Израиля о невозможности прекращения боевых действий. Президент США Джо Байден заявил, что продолжить насилие "означает дать ХАМАС то, чего оно добивается". В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США намерены в ближайшие дни работать над вопросом продления перемирия в секторе Газа.

С резким высказыванием в адрес Израиля вновь выступил президент Турции Тайип Эрдоган, который считает, что Нетаньяху "вписал свое имя в историю как мясник Газы". Он подчеркнул, что Турция будет предпринимать все усилия для того, чтобы Тель-Авив был призван к ответственности за действия в палестинском анклаве.