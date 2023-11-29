WSJ: Катар и Египет настаивают на продлении гуманитарной паузы

Издание отмечает, что продление паузы позволит не только освободить больше заложников, но и даст Израилю больше времени для определения и подготовки к послевоенному политическому урегулированию в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Катар и Египет настаивают на продлении гуманитарной паузы в надежде, что она перерастет в постоянное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

По их словам, катарские и египетские посредники настаивают на более длительной паузе "в надежде, что она перерастет в постоянное прекращение огня". Продление паузы позволит не только освободить больше заложников, но и даст Израилю больше времени для определения и подготовки к послевоенному политическому урегулированию в секторе Газа, уточняет издание.

Долгосрочное прекращение огня потребует уступок со стороны Израиля и ХАМАС. Так, отмечает газета, Израиль должен будет пойти на освобождение из тюрем тысяч палестинских заключенных и сдержать наступление на юге анклава. Радикальному палестинскому движению, в свою очередь, возможно, придется согласиться на демилитаризацию.

Как отмечают источники, сейчас в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и высокопоставленные чиновники Катара, которые имеют тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По данным источников, руководители разведок обсудят следующий этап потенциального долгосрочного соглашения о прекращении огня. В настоящее время переговоры также сосредоточены на том, как освободить военных и пожилых мужчин.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена первая группа заложников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 27 ноября сообщил, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.