В Палестине сообщили, что израильские военные застрелили двух детей на Западном берегу

Это произошло в Дженине, отметило Министерство здравоохранения Палестины

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Двое палестинских детей погибли в результате применения израильскими военными огнестрельного оружия в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

"Адам Самер аль-Гуль (8 лет) и Басиль Сулейман Абу аль-Вафа (15 лет) были убиты пулями оккупантов (имеется в виду израильских военных - прим. ТАСС) в Дженине", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ночь на 29 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что военнослужащие армии Израиля проводят в Дженине масштабную военную операцию, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники. Они, как утверждалось, также блокировали входы в три главные больницы Дженина. В ряде районов города произошли перестрелки с палестинцами. По меньшей мере восемь человек получили ранения. Наряду с этим рейды прошли в лагерях для беженцев в городе Иерихон, информировало палестинское агентство WAFA.