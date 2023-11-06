ЦАХАЛ сообщил о задержании ночью на Западном берегу 38 палестинцев

В их числе были пять активистов движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ночь на 6 ноября задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан 38 разыскиваемых палестинцев, 5 из которых являются активистам правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в ходе операций в Иудее и Самарии (израильское обозначения Западного берега - прим. ТАСС) было задержано 38 разыскиваемых подозреваемых, из которых 5 являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

5 ноября армейская пресс-служба проинформировала, что с 7 октября израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 1 350 палестинцев, в том числе 850 активистов ХАМАС.