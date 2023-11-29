США в ближайшие дни будут добиваться продления гуманитарного перемирия в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна продолжит "прилагать усилия, чтобы не допустить расширения конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон намерен в ближайшие дни добиваться того, чтобы продлить срок действия гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после министерского заседания глав МИД стран НАТО.

"В ближайшие дни мы будем концентрироваться на том, чтобы сделать все возможное, чтобы продлить [гуманитарную] паузу, чтобы освободить больше заложников и доставить больше гуманитарной помощи [в Газу]", - сказал госсекретарь. Он добавил, что власти США продолжат "прилагать усилия, чтобы не допустить расширения конфликта" на другие страны региона.