Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

Условия перемирия на первом этапе предполагают прекращение боевых действий на четыре дня и освобождение 50 заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на территории Израиля 7 октября, в обмен на 150 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах. Пауза в боевых действиях может быть продлена.

Вступление перемирия в силу было намечено на 23 ноября, чтобы дать израильским судьям время рассмотреть возможные юридические иски по этому вопросу.

ТАСС собрал основное о соглашении между ХАМАС и Израилем.

Прекращение боевых действий

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии при посредничестве Катара и Египта.

Обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку "всех военных действий во всех районах сектора Газа".

Будет обеспечена "доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге".

Воздушное движение на юге сектора Газа будет полностью остановлено, на севере - будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Во время перемирия Израиль обязуется не арестовывать кого-либо во всех районах палестинского анклава и обеспечить свободу передвижения с севера на юг по шоссе "Салах ад-Дин".

По завершении паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится.

Освобождение заложников

На первом этапе в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 удерживаемых в секторе Газа заложников, женщин и детей в возрасте до 19 лет, "в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет" из израильских тюрем.

Израиль будет каждый вечер получать список имен похищенных, которые будут отпущены радикалами на следующий день, ожидается, что в первые дни ХАМАС будет каждый день освобождать примерно по 12 человек.

Освобождаемые женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту, а затем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В рамках соглашения ХАМАС также согласился разрешить Красному Кресту посещать похищенных и передавать им лекарства.

Число освобожденных на следующих этапах реализации соглашения может быть увеличено. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия. Также за каждого заложника Израиль одновременно освободит по три палестинских заключенных. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.

Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о возвращении заложников. В нем содержатся данные по 300 палестинским заключенным, что вдвое больше количества, которое Израиль согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников.

По подсчетам газеты The Times of Israel, в списке палестинских заключенных израильского Минюста значатся имена 13 палестинских женщин, осужденных за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за участие в беспорядках.

Период действия израильского плана по освобождению заложников рассчитан на 10 дней с момента возвращения первой группы похищенных из сектора Газа.

Одобрение соглашения Израилем

Специальное заседание правительства Израиля по вопросу соглашения о перемирии продолжалось более шести часов.

Против сделки изначально выступали праворадикальные партии "Религиозный сионизм" и "Еврейская сила". В результате представители всех партий высказались "за", кроме трех министров от "Еврейской силы", которые проголосовали "против".

После официального одобрения кабмином Израиля соглашения общественности было дано 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных.

Реакция на соглашение о перемирии