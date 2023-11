СМИ: ХАМАС 22 ноября передаст имена заложников, которые могут быть освобождены 23 ноября

По данным радиостанции Kan, в рамках соглашения движение освободит 50 заложников десятью группами за первые четыре дня прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС 22 ноября вечером, как ожидается, передаст список заложников, которые могут быть освобождены в первой группе утром 23 ноября. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По данным радиостанции, в рамках соглашения ХАМАС освободит 50 заложников десятью группами за первые четыре дня прекращения огня. Затем, каждый дополнительный день перемирия в случае его продолжения планируется освобождать по группе в 10 похищенных, уточняет Kan. За каждого заложника Израиль одновременно освободит по три палестинских заключенных, сообщает радиостанция.

Как сообщил ранее телеканал I24, по соглашению об освобождении заложников Израиль будет каждый вечер получать список имен похищенных, которые будут отпущены радикалами на следующий день. При этом, ожидается, что в первые дни действия прекращения огня палестинское радикальное движение ХАМАС будет каждый день освобождать примерно по 12 человек. По данным телеканала, освобождаемые женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту, а затем Армии обороны Израиля. I24 отмечает, что на заседании кабмина в ночь на 22 ноября премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил министрам, что в рамках соглашения ХАМАС также согласилось разрешить Красному Кресту посещать похищенных и передавать им лекарства.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. По подсчетам газеты The Times of Israel, в списке палестинских заключенных израильского Минюста значатся имена 13 палестинских женщин, осужденных за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных ранее за участие в беспорядках и бросание камней на Западном Берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме. Израильская Ассоциация жертв террора Almagor подаст в полдень (13:00 мск) 22 ноября иск в Высший суд справедливости Израиля против освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, сообщила газета The Times of Israel.

Движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из тюрем Израиля. В рамках достигнутых договоренностей будут освобождены "50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет" из израильских тюрем, сообщило движение.