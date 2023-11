В ЦАХАЛ опасаются, что ХАМАС использует перемирие для перегруппировки сил

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля в резерве Джонатана Конрикуса, ЦАХАЛ будет уважать любое соглашение и придерживаться всех обязательств, которые взяло на себя израильское правительство

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС может использовать перемирие для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Такое опасение выразил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус в интервью американскому телеканалу CNN.

"Я боюсь, что ХАМАС может использовать прекращение огня для перегруппировки и пополнения запасов. Конечно, мы бы предпочли продолжать давить на них, однако эта пауза сделана для крайне важных целей", - заявил он. При этом Конрикус добавил: "Пока израильское правительство не прикажет нам [остановиться], мы будем продолжать борьбу с ХАМАС, но когда соглашение вступит в силу, мы будем его соблюдать. Однако мы также будем сохранять бдительность на местах".

"Могу заверить вас, что мы будем уважать любое соглашение и придерживаться всех обязательств, которые взяло на себя израильское правительство", - подчеркнул Конрикус.

В ночь на среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство страны по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

Как передавала государственная радиостанция Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более 6 часов. Внутри правящей коалиции против этой сделки изначально выступали праворадикальные партии "Религиозный сионизм" (лидер - министр финансов Бецалель Смотрич) и "Еврейская сила" (лидер - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир), представители которых выражали сомнение в договороспособности ХАМАС. В итоге, по информации портала Ynet, представители всех партий поддержали соглашение, в том числе и религиозные сионисты, и только трое министров от "Еврейской силы" проголосовали против.

В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что после официального одобрения кабмином у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Вместе с тем в израильском правительстве полагают, что на этом этапе затруднений не будет, и сделка может вступить в силу уже в четверг, пишет The Times of Israel.