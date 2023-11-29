29 ноября, 05:58
Палестино-израильский конфликт

CNN: Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в Газе

По информации телекомпании, представители четырех стран на встрече в Дохе пришли к выводу, что боевики "смогут предоставить дополнительный список заложников" в четверг

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением паузы в боевых действиях в Израиле и секторе Газа и надеются, что прекращение огня продолжится в четверг, если в среду радикальное палестинское движение ХАМАС освободит не менее 10 израильтян из числа заложников. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Читайте также
Обвинения в нарушениях перемирия и переговоры о заложниках. Конфликт в Палестине

По его информации, представители четырех стран на встрече в Дохе пришли к выводу, что боевики "смогут предоставить дополнительный список заложников" в четверг, если процесс обмена пройдет в соответствии с достигнутыми договоренностям в среду и ХАМАС освободит как минимум 10 израильтян. Паузу в военных действиях можно будет таким образом продлить на сутки.

Сейчас в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По информации источников, руководители разведок обсудят следующий этап соглашения о прекращении огня.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена на свободу первая группа заложников.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в Газе еще на два дня. 

Теги:
СШАПалестинаКатарЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль