CNN: Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в Газе

По информации телекомпании, представители четырех стран на встрече в Дохе пришли к выводу, что боевики "смогут предоставить дополнительный список заложников" в четверг

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением паузы в боевых действиях в Израиле и секторе Газа и надеются, что прекращение огня продолжится в четверг, если в среду радикальное палестинское движение ХАМАС освободит не менее 10 израильтян из числа заложников. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его информации, представители четырех стран на встрече в Дохе пришли к выводу, что боевики "смогут предоставить дополнительный список заложников" в четверг, если процесс обмена пройдет в соответствии с достигнутыми договоренностям в среду и ХАМАС освободит как минимум 10 израильтян. Паузу в военных действиях можно будет таким образом продлить на сутки.

Сейчас в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По информации источников, руководители разведок обсудят следующий этап соглашения о прекращении огня.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена на свободу первая группа заложников.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в Газе еще на два дня.