Армия Израиля сообщила о ликвидации в лагере Дженин двух радикалов

По данным ЦАХАЛ, речь идет в том числе о командире батальона Мухаммеде Зубейди

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористической операции в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан ликвидировали двух опасных радикалов, включая командира батальона Мухаммеда Зубейди. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе совместной операции по противодействию терроризму ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции Израиля в лагере беженцев Дженин были ликвидированы два высокопоставленных террориста, в том числе командир батальона лагеря Мухаммед Зубейди. Зубейди являлся старшим оперативником группировки "Исламский джихад" и одним из главных террористов в лагере Дженин", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, "военнослужащие окружили здание, в котором скрывался Зубейди вместе с другими террористами", после чего началась перестрелка. "В ходе обыска здания были обнаружены два убитых террориста - Мухаммед Зубейди и Хусам Ханон, а также использованные ими [в перестрелке] три винтовки М-16 и патроны к ним", - добавили военные. По их данным, "всего в ходе операции были арестованы 17 разыскиваемых лиц". "Во время рейда завязалась перестрелка", а "беспилотник ЦАХАЛ атаковал обнаруженный в этом районе отряд вооруженных террористов, которые представляли угрозу для силовиков", говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные ночью провели антитеррористические рейды в лагере палестинских беженцев Акабат-Джабер близ Иерихона и в Хевроне на Западном берегу, где "были задержаны пять разыскиваемых лиц, в том числе высокопоставленный активист движения ХАМАС", сообщила пресс-служба.

По данным армии, с 7 октября на Западном берегу Иордана израильские военные задержали 2 тыс. палестинцев, в том числе более 1 100 сторонников радикального движения ХАМАС.