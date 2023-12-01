Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает двигаться вперед и будет сражаться в полную силу

Среди целей израильский премьер-министр перечислил возвращение всех похищенных, уничтожение ХАМАС и гарантии того, что Газа никогда больше не будет угрозой для страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные продолжают двигаться вперед в секторе Газа и будут действовать в полную силу до достижения своих целей в борьбе с палестинским движением ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Наши силы двигаются вперед. Мы продолжаем сражаться в полную силу до достижения всех наших целей", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Среди целей Нетаньяху перечислил "возвращение всех похищенных, уничтожение ХАМАС и гарантии того, что Газа никогда больше не будет угрозой для Израиля".