В ХАМАС заявили, что все еще стремятся к перемирию в секторе Газа

Член политбюро движения Усама Хамдан подтвердил это стремление, "несмотря на возобновление израильской агрессии"

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится к прекращению огня в секторе Газа даже после того, как Израиль возобновил обстрелы анклава. С таким утверждением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

"Мы серьезно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии", - сказал он телеканалу Al Jazeera. "Мы открыты для любых инициатив, направленных на прекращение агрессии таким образом, чтобы это соответствовало интересам нашего народа", - добавил Хамдан.

По словам члена политбюро ХАМАС, армия Израиля наносит удары по всему сектору Газа. Он убежден, что основным препятствием для разрешения конфликта является "взгляд израильского образования на палестинцев и палестинский вопрос".

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве.