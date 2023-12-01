Глава МИД Ирана призвал прекратить боевые действия в Газе, "пока не стало поздно"

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что при помощи боевых действий освободить заложников нельзя

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал остановить боевые действия в Газе, пока "не стало слишком поздно". Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

"При помощи боевых действий освободить заложников нельзя, они могут только погибнуть в результате взрывов. То, что Вашингтон и Тель-Авив решили продолжать эту войну, знаменует собой новый акт геноцида в секторе Газа и на Западном берегу. <...> Немедленно прекратите агрессию против сектора Газа, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Абдоллахиян.

"У сложившейся ситуации нет решения, кроме как прекратить огонь на постоянной основе, доставить в анклав гуманитарную помощь и заключить соглашение о новом обмене заложников на заключенных", - уверен глава иранского МИД. Он также добавил, что США и Израиль, по его мнению, "не думают о тяжелых последствиях возобновления вооруженного противостояния".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.