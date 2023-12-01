ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа

Они расположены в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе, заявили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента нарушения условий гуманитарной паузы со стороны ХАМАС в пятницу утром нанесла удары по 200 военным целям радикалов в палестинском анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того как ХАМАС нарушило [условия гуманитарной] паузы, боевые действия в секторе Газа возобновились; с 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) ЦАХАЛ поразил более 200 террористических объектов [в секторе Газа]. После нарушения ХАМАС оперативной паузы в течение последних нескольких часов наземные, воздушные и военно-морские силы [ЦАХАЛ] нанесли удары по террористическим объектам на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе", - говорится в сообщении.

"ЦАХАЛ нанес удары по заминированным районам, шахтам террористических туннелей, пусковым ракетным площадкам и оперативным командным центрам, подготовленным ХАМАС для использования в ходе возобновившихся боевых действий", - добавили в пресс-службе.