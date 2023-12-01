СМИ: бои в Газе продлятся несколько дней, переговоры с ХАМАС будут вестись "под огнем"

По данным гостелерадиокомпании Kan, боевые действия в секторе Газа продлятся, пока сторонники палестинского радикального движения не объявят о своей готовности освободить удерживаемых ими заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Боевые действия в секторе Газа продлятся несколько дней, пока сторонники палестинского радикального движения ХАМАС не объявят о своей готовности освободить удерживаемых ими заложников. С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванного чиновника еврейского государства.

По его словам, "переговоры [с ХАМАС] будут вестись под огнем", пока боевики не заявят израильской стороне, что готовы к освобождению израильских заложников, подчеркнула Kan.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Незадолго до этого армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.