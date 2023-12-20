Российско-арабский форум поддержал экономическое сотрудничество между членами ЛАГ и РФ

Участники совещания отметили, что считают важным расширение двусторонней торговли и содействие взаимовыгодному сотрудничеству в нескольких областях

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Российско-арабский форум в Марракеше выступает за расширение экономического взаимодействия между странами - членами Лиги арабских государств и Россией. Об этом говорится в его совместном итоговом заявлении.

"[Участники форума] одобряют расширение экономического сотрудничества между странами - членами Лиги арабских государств и Российской Федерацией", - указывается в документе. Они считают важным "расширение двусторонней торговли и содействие взаимовыгодному сотрудничеству в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, водные ресурсы, банковский сектор и финансы, нефтегазовый сектор, возобновляемая и чистая энергетика, а также мирное использование атомной энергии". В этом же контексте упомянуты сферы "транспорта, туризма, связи, прав на интеллектуальную собственность".