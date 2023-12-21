В "Автодоре" прогнозируют появление первых гостиниц на трассах М-11 и М-12 в 2024 году

Сейчас они находятся в стадии проектирования, сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Первые гостиницы на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток" могут появиться в 2024 году. Сейчас они находятся в стадии проектирования. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев.

"Если говорить о всей нашей сети, то у нас два объекта таких в проектировании находятся на стороне инвесторов: один на автомобильной дороге М-12, один на автомобильной дороге М-11. <…> Если говорить о сроках ввода, то мы сделаем все возможное, чтобы в следующем году эти два объекта, уже сегодня проектирующиеся, были введены в эксплуатацию", - сказал он.

Макиев уточнил, что гостиница на М-12 появится на 327-м км, в района города Арзамас.

"Сейчас мы понимаем, что этот рынок должен развиваться с учетом всех тенденций по развитию туризма, видим интерес инвесторов. Ожидаем в следующем году и новые такие объекты", - добавил представитель "Автодора".

Ранее сегодня было запущено движение по федеральной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Команду на начало движения по дороге дал президент России Владимир Путин. Трасса, являющаяся частью транспортного маршрута "Россия", строится рекордными темпами. Запуск движения на этом участке произошел на семь месяцев раньше запланированного срока. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12 часов, а 6,5 часа.