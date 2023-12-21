Голикова заявила, что заявление на соцконтракт можно будет подать на Госуслугах

В настоящее время соцконтракт заключен с 229 тыс. человек, отметила вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заявление на заключение социального контракта с 2024 года можно будет подать на портале "Госуслуги", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Социальный контракт у нас переводится на принципы социального казначейства. С 1 января 2024 года его можно будет заключить с подачей заявлений на портале "Госуслуги" и с минимальным количеством документов. В настоящее время соцконтракт заключен с 229 тыс. человек, а с учетом членов семей он охватывает более 671 тыс.", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что оценку этого инструмента регионы и Счетная палата проводили неоднократно, он показал свою эффективность. "Более 70% получателей увеличивают свои доходы, а 30% заканчивают с бедностью", - пояснила она.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или малоимущим гражданами. С его помощью человек можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить необходимые товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.