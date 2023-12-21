Статус многодетных семей и перерыв на "Елку желаний". Путин провел Совет по нацпроектам

Национальные проекты, запущенные в России в 2018 году, должны быть обновлены, а их горизонт планирования следует продлить до 2036 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил необходимость оперативно закрепить статус многодетной семьи на федеральном уровне, сообщил об историческом минимуме бедности в стране и предложил Западу "перестать валять дурака" в ожидании краха России.

Путин прервал заседание, чтобы поговорить с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний", отметив, что это "не менее важное дело".

ТАСС собрал ключевые заявления президента.

Об итогах работы

Практически по всем приоритетным направлениям развития страны удалось достичь целевых показателей. В России "в целом ситуация удовлетворительная", но проблемы тоже есть: "У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много. <...> И в социальной сфере, и в экономике, и в финансах".

"Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали - на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме".

О новых нацпроектах

Необходимо "подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты" и "расширить горизонт планирования до 2036 года". Россия накопила "такой потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны".

Об адаптации экономики

Российская экономика прошла период адаптации к изменившимся внешним условиям: "За январь - октябрь текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 7,4%, а инвестиции за три квартала прибавили 10%, то есть дали перспективу развития. Это в целом по экономике". В обрабатывающей промышленности за девять месяцев инвестиции выросли на 12,2%.

Необходимо "закрепить позитивную динамику инвестиций в экономику в целом" и "обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением". "Построение <...> экономики предложения в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы".

Уровень бедности в России по итогам года опустится до исторического минимума, но необходимо продолжать работу: "Те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться".

О международных отношениях

Россия не закрывалась от Америки и Европы, и если западные страны захотят получать выгоду от сотрудничества с Москвой, они смогут это делать: "Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение". "Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем".

О международных расчетах

Доля рубля в международных расчетах РФ с 2021 года выросла вдвое - до 35%, а "вместе с валютами дружественных стран она достигает 75%".

Внешние источники кредитования российских компаний заменяются внутренними: "Если за прошлый год объем рублевых корпоративных кредитов вырос на 9,5 трлн рублей, то с начала текущего года он прибавил еще 13,5 трлн рублей".

Внешний долг РФ сократился "примерно на треть". Государство и ведущие компании принимают меры, которые "делают их финансы более сбалансированными и здоровыми".

О демографии

Сбережение народа является "приоритетом на поколения вперед". Ожидаемая продолжительность жизни россиян превысила уровень до пандемии, смертность, в том числе младенческая, снижается, но пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости.

Правительству и регионам нужно проработать меры защиты материнства и детства, в том числе возродить традиции многодетной семьи: "Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование".

Многодетные семьи должны получить льготы и механизмы поддержки, которые будут единообразными по всей стране. И сделать это "нужно оперативно".

О подготовке кадров