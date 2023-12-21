Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ превысила допандемийный уровень

Президент России также отметил, что снижается младенческая смертность

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень, также снижается младенческая смертность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме", - сказал глава государства.