Путин заявил, что РФ есть немало проблем, но в целом ситуация удовлетворительная

По словам президента, чем больше в государстве делается, тем шире становится спектр тех задач, которыми еще только предстоит заняться

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Проблем в России достаточно, они есть и в экономике, и в социальной сфере, в финансах, но в целом ситуация в стране сейчас удовлетворительная, отметил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства сказал: "У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много. <…> И в социальной сфере, и в экономике, и в финансах". "Но и при таком объеме [работ] их не может не быть", - заметил он, подчеркнув, что в стране "в целом ситуация удовлетворительная".

Президент обратил внимание на то, что чем больше в государстве делается, тем шире становится спектр тех задач, которыми еще только предстоит заняться. "Это абсолютно очевидно, это такой общий закон. От этого никуда не денешься. Нужно только радоваться тому, что у нас появляются новые задачи", - заключил он.