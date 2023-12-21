Путин заявил, что доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 года вдвое

Она достигла 35%, отметил президент

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 года вдвое - до 35%, а вместе с валютами дружественных стран она достигает 75%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%", - сказал глава государства. "А вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - добавил он, указав на важность создания независимой финансовой платежной инфраструктуры и расширения использования национальных валют в торговле.

Путин также обратил внимание на то, что сейчас идет процесс замещения внешних источников кредитования российских компаний внутренними. "Если за прошлый год объем рублевых корпоративных кредитов вырос на 9,5 трлн рублей, то с начала текущего года он прибавил еще 13,5 трлн рублей", - отметил глава государства.