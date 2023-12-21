Путин заявил, что россияне ждут от властей результат не на бумаге, а в реальной жизни

По словам президента, темпы работы, набранные правительством, говорят о том, что власти "в состоянии решать все поставленные задачи"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ ждут от властей результаты работы не на бумаге, а в реальной жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали - на уровне, на качестве своей жизни, при чем в ежедневном, бытовом режиме", - указал он.

Президент выразил уверенность в том, что темпы работы, набранные правительством, говорят о том, что власти "в состоянии решать все поставленные задачи".

"Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что и дальше с таким же темпом мы будем работать, в том числе - хочу на этом закончить - над вопросами, которые требуют дополнительного нашего внимания", - подытожил глава государства.