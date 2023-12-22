Подмосковье прорабатывает с Китаем возможность реализации проектов по автомобилестроению

Зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в настоящее время детали возможного сотрудничества раскрывать преждевременно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инвестиционный блок Московской области прорабатывает с китайскими компаниями возможность реализации проектов по автомобилестроению на территории российского региона. Об этом в интервью АСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В работе и ряд проектов с автомобилестроителями - все их мы детально прорабатывали в ходе своей поездки с губернатором Московской области в Китай. Там прошли встречи сразу с тремя крупными китайскими компаниями. Мы посетили сами предприятия, увиденное впечатляет: Китай действительно сильно шагнул вперед в плане развития автомобилестроения, особенно в том, что касается электрокаров. Некоторые заводы способны выпускать до одной машины в минуту. О возможных направлениях дальнейшей работы беседовали с каждым, естественно, изучали друг друга и через призму инвестиционных перспектив", - сказала Зиновьева.

При этом зампред отметила, что в настоящее время детали возможного сотрудничества раскрывать преждевременно.

Также Зиновьева рассказала, что в то же время китайская компания Huajing - один из мировых лидеров по выпуску осевых агрегатов для прицепной техники - реализует инвестпроект в индустриальном парке "Есипово". Инвестиции в первый этап проекта оцениваются в 5 млрд рублей.

Подмосковная делегация при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева посетила Китай в октябре текущего года. В ходе визита китайская сторона представила производство компании Changan Automobile Group. Тогда губернатор региона выразил заинтересованность в идеях и технологиях представителей китайского автомобилестроения и пригласил представителей компании посетить Подмосковье.