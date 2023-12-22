Зампред правительства Подмосковья Зиновьева: наша область — желанный регион для инвесторов

Она рассказала в интервью ТАСС о том, сохранило ли Подмосковье позицию привлекательного для инвестиций региона и как выстраиваются экономические отношения с иностранными инвесторами

Московская область традиционно являлась регионом, имеющим обширную географию иностранных инвесторов. Изменение политических отношений между рядом стран и вводимые в отношении РФ санкции не могли не отразиться на развитии инвестиционных проектов компаний из других государств. О том, сохранило ли Подмосковье позицию привлекательного для инвестиций региона и как выстраиваются экономические отношения с иностранными инвесторами, в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

— Как сейчас строятся экономические отношения Подмосковья с зарубежными партнерами?

— Вполне успешно. Направлений для сотрудничества множество. Это и логистика, и торговля, и поддержка проектов иностранных компаний, и реализация совместных инфраструктурных проектов, и проработка выхода на иностранные рынки для наших производителей, и помощь в локализации компаний с иностранным капиталом. И это лишь малая часть.

В принципе, если максимально обобщить нашу работу с зарубежными партнерами, можно выделить два ключевых направления: укрепление наших экспортных позиций за рубежом и привлечение к нам иностранных производств. Ну а вместе с ними — и инвестиций в экономику, и создание новых рабочих мест.

— Если говорить об инвестициях, остается ли Московская область площадкой для привлечения иностранных инвесторов? Как много таких компаний продолжают развивать свои предприятия в Подмосковье?

— Да, остается. Для инвесторов, в том числе зарубежных, Подмосковье — регион желанный. Здесь и отстроенная логистика, как в российских, так и в международных масштабах, и большой рынок сбыта, как в части потребительской продукции, так и в B2B-секторе, и близость к столице. Плюс почти ничем не ограниченный кадровый рынок. Традиционно в Московской области всегда было больше всего иностранных производств.

Сегодня в регионе функционируют 186 компаний с участием иностранного капитала, создавших без малого 97 тыс. новых рабочих мест. Они представляют 40 стран мира

— В 2022 году многие иностранные компании замораживали свое производство в регионе. Как много компаний вернулись к работе? Как много окончательно покинули регион? Ведутся ли с ними переговоры по возвращению?

— Давайте детализируем. В штатном режиме, без каких-либо изменений в своих планах и деятельности продолжают работать 143 компании. Это "Пепси", "Ашан", "К-Флекс" и многие другие.

Полностью проданы, и эти сделки фактически завершены, 22 компании. Это, например, небезызвестные "Макдоналдс", ставший "Вкусно — и точка", или финская "Валио". Заявлено о продаже двух компаний — это производство стекла и товаров для дома. Обе продолжают работать. Переданы российскому менеджменту и продолжают работать еще шесть, столько же — в процессе передачи. Приостановили деятельность девять.

Что касается решения уйти или вернуться — история эта не односторонняя и лежащая не только в экономической плоскости. Возможно, когда-то эти компании снова захотят работать у нас, но рынок — организм живой. И к тому времени он может трансформироваться настолько, что просто не оставит свободного места для возвращенцев. Их ниши занимаются другими игроками очень и очень активно.

— В продолжение темы: на дорогах России все чаще можно увидеть автомобили китайского производства. Имеются ли наработки по локализации какого-либо производства китайских авто на территории Подмосковья?

— Китай в нынешних условиях действительно активно подключился к выходу на новый этап производственных и торгово-экономических отношений с Подмосковьем. Как известно, российско-китайский торговый оборот достиг исторического максимума и уже превысил $200 млрд за 11 месяцев 2023 года, и вклад Подмосковья в этот стремительный рост велик. Мы ожидаем, что по итогам года наш объем торговли составит $20 млрд. Китай был и остается нашим главным торгово-экономическим партнером. В уходящем году мы были с рабочей поездкой в Китае, успели пройтись не только по теме автомобилей. Общались с производителями промышленного оборудования, партнерами по инвестпроектам в сфере логистики.

Что касается машиностроения, то уже сейчас китайская компания Huajing — один из мировых лидеров по выпуску осевых агрегатов для прицепной техники — приступила к реализации инвестиционного проекта в индустриальном парке "Есипово". Это 5 млрд рублей инвестиций только в первый этап реализации проекта и 150 новых рабочих мест. В результате в Подмосковье появится целая производственная цепочка: здесь работают два крупнейших потенциальных покупателя продукции нового предприятия — завод "Тонар" из Орехово-Зуева и "Грюнвальд" из "Есипово". Остается только наладить производство тягачей, но над этим мы тоже думаем.

В работе и ряд проектов с автомобилестроителями — все их мы детально прорабатывали в ходе своей поездки с губернатором Московской области в Китай. Там прошли встречи сразу с тремя крупными китайскими компаниями. Мы посетили сами предприятия, увиденное впечатляет: Китай действительно сильно шагнул вперед в плане развития автомобилестроения, особенно в том, что касается электрокаров. Некоторые заводы способны выпускать до одной машины в минуту. О возможных направлениях дальнейшей работы беседовали с каждым, естественно, изучали друг друга и через призму инвестиционных перспектив. Детали между тем раскрывать пока несколько преждевременно.

— Как дальше в целом будет развиваться сотрудничество Китая и Московской области? Какие планы?

— Планов много, коснусь лишь нескольких. Уже сейчас на долю китайских инвесторов приходится порядка 25 млрд рублей инвестиций. В регионе даже сформировалась в каком-то смысле их промышленная диаспора: большинство китайских компаний расположены в бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске. Сам "Гринвуд" — часть госкорпорации China Chengtong Holding Group Ltd. С ее руководством мы обсудили совместную работу по привлечению китайских инвесторов, которые, собственно, через тот же "Гринвуд" и будут заходить в Подмосковье. Также планируем создание совместного с китайскими инвесторами индустриального парка. Уже ведем работу по подбору участка и планируем подписание.

Еще один момент — логистика. Liaoning Port Group создал в Подмосковье совместно с ОАО "РЖД Терминал" терминально-логистический комплекс "Белый Раст". Проект колоссальный: фактические инвестиции уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объем — 24 млрд рублей. Уже запущен первый пусковой комплекс логистического центра, ввод объектов второй очереди увеличит пропускную способность в 2,6 раза. В будущем этот хаб — главный мост для подмосковных экспортеров в КНР.

— Помимо Китая, на какие страны делаете упор при работе с инвесторами?

— Стран множество. Из ярких примеров — Турция и Индия, где мы тоже были с визитами и презентацией инвестпотенциала региона. В апреле 2023 года три дня были в Индии. Оттуда привезли более чем 230 контактов индийских компаний — потенциальных инвесторов. Встретились с топ-5 индийских фармацевтических, химических и машиностроительных компаний. Ранее, в декабре 2022 года, аналогичное роуд-шоу прошло в Турции. Встречаемся мы и с будущими инвесторами, и с действующими, ведь сотрудничество нужно подогревать.

Особенно много проектов от индийской фармы. Одна из крупнейших индийских фармкомпаний — "Хетеро" — совместно с российским партнером приступает к реализации проекта производства препаратов от онкологии и ВИЧ в Подольске. Другая компания, "Эдвансд Лайфсайенс", также запускает завод по производству препаратов от онкологии в особой экономической зоне "Дубна"

Также есть проекты турецких инвесторов — например, строительство производства порошковых красок компанией "Инова" в Дмитрове. Реализация этого проекта уже находится на продвинутой стадии.

— А если смотреть в сторону стран СНГ?

— В этом году мы стали еще теснее взаимодействовать с Белоруссией — это наш главный партнер по экспорту. Мы только что вернулись из поездки в Минск, губернатор Московской области встречался с президентом Республики Беларусь. С этой страной у нас тоже взаимная торговля бьет рекорды, мы растем по году не ниже 27% ежеквартально, ожидаем, что в конце года Белоруссия укрепится на второй строчке наших торговых партнеров. По итогам визита мы наметили девять направлений для совместного сотрудничества — от взаимных инвестиций до культурного обмена. В начале следующего года мы зафиксируем план и начнем его реализовывать. Особый упор в документе будет сделан на инвестиции, у нас уже есть хорошие наработки в этой сфере. Так, в Воскресенске в первом квартале 2024 года откроется завод белорусской компании "Белтелекабель". Другой крупный холдинг из этой страны — "Амкодор" — планирует построить в Мытищах сервисно-выставочный центр, а позже создать завод, под который сейчас мы подбираем локацию.

— Если говорить об экспорте, какова динамика и кто здесь в партнерах Подмосковья?

— Экспорт Подмосковья растет. В 2020 году он был $6,8 млрд, спустя год прибавил 68%, в 2022 году — еще 19%, поднявшись до отметки $13,6 млрд. В январе — июне 2023 года составил $5,8 млрд. По итогам года ожидаем, что достигнет $15 млрд.

В числе ключевых позиций нашего экспорта — продукция машиностроения, химической промышленности, металлы и изделия из них, продукция деревообработки.

В списке наших партнеров — 183 страны. Ключевые, по данным на первое полугодие 2023 года, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и ОАЭ. Причем ОАЭ вошли в круг близких партнеров сравнительно недавно: в этом году товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ вырос почти в семь раз. Плюс наши экспортеры вышли на новые рынки Уругвая, Ливии, Индонезии, Боснии и Герцеговины, Суринама, Китая — а именно Гонконга, Ирака и Бразилии, Перу, Колумбии.

— Как происходит этот выход на новые рынки для экспорта?

— Здесь, как и при любом выходе на экспорт, компания либо действует самостоятельно, либо, если у нее не хватает связей и ресурсов, обращается в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, который на протяжении пяти последних лет остается лучшим центром поддержки экспорта в стране по рейтингу Российского экспортного центра. С помощью его специалистов совершенно бесплатно можно научиться экспортировать, пройти необходимые курсы, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, компенсировать затраты на логистику, выход на маркет-плейсы и многое другое.

Например, благодаря поддержке фонда компания "Антракс" из Фрязина стала участником международной выставки за рубежом и подписала экспортное соглашение с компанией из Перу. Они же, разместившись на электронной торговой площадке с помощью фонда, впервые подписали контракт с Колумбией.

Сейчас мы развиваем для экспортеров и сервисы — услуги, за которыми можно обратиться онлайн. Первый — "Пять шагов для экспорта" — это дорожная карта для начинающего экспортера, где к каждому шагу прикручены релевантные меры поддержки. Второй — "Экспортный контейнер для МСП" — возможность отправить небольшую партию экспортного груза в общем с другими компаниями контейнере. Заявки по направлениям Китай и ОАЭ можно оставлять уже сейчас. Вскоре запустим контейнер в Саудовскую Аравию.

— Можно ли как-то стимулировать спрос других стран на подмосковную продукцию на новых рынках?

— Именно этим сейчас и занимаемся. Недавно провели листинг — представили подмосковных производителей продуктов питания в ОАЭ. Договорились с местными торговыми сетями, и те поставили нашу продукцию на свои полки, познакомив с ней своих покупателей. В сочетании с конкурентной ценой и достойным внешним видом это и обеспечивает спрос. Сегодня сервис по листингу стал неотъемлемой частью наших экспортных сервисов.

Мы продолжаем повышать узнаваемость наших товаров за рубежом — создаем сеть наших шоурумов в различных странах. Мы уже открыли шоурум в китайском городе Шэньян. Примем участие в выставке-ярмарке, которую Российский экспортный центр проведет там в канун китайского Нового года — 27 января — 6 февраля

Прорабатываем открытие шоурумов в других городах Китая. Свою продукцию в них смогут представить различные производители Подмосковья — от фермеров, которые делают мед, до компаний по производству одежды.

— А велика ли зависимость Подмосковья от импорта?

— Она все еще сохраняется в отдельных сегментах — фарма, оборудование, упаковка и другие. Но в целом на фоне реализации проектов импортозамещения идет стабильное снижение.

— Какие итоги года в импортозамещении? Превысили ли изначальные планы? Если да, то благодаря чему?

— Мы идем в соответствии с планами. В Московской области реализуется 245 проектов в сфере импортозамещения, совокупный планируемый объем инвестиций в них составит 198,8 млрд рублей, они позволят создать 22,8 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 65 проектов. Из их числа 21 инвестпроект был реализован в 2022 году. В этом году — уже 44. До конца 2023 года будут реализованы еще не менее шести проектов.

— Какие важные для региона направления стали развиваться в Подмосковье благодаря предприятиям импортозамещения?

— В мае в индустриальном парке М8 заработало производство бурового оборудования для нефтегазовой промышленности. Проект реализовала компания "Меттойл", инвестировавшая в него 1 млрд рублей. В апреле компания "Герофарм" завершила инвестпроект по развитию завода полного цикла по производству генно-инженерного инсулина человека. Ее инвестиции превысили 1,8 млрд рублей. В прошлом году возобновил производство Серпуховский лифтостроительный завод, до этого не работавший несколько лет. А в ОЭЗ "Дубна" компания "Ядро Фаб Дубна" запускает производство первых российских планшетов.