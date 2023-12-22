"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование еще по 28 самолетам

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" завершила процесс страхового урегулирования еще по 28 самолетам. Об этом говорится в сообщении компании.

"В период с 14 по 21 декабря группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей", - отметили в компании.

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". "Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования", - отметили в компании.

В начале сентября "Аэрофлот" сообщал, что выкупил 18 самолетов и 5 авиационных двигателей у ирландского лизингодателя AerCap. В начале октябре перевозчик завершил процесс урегулирование еще по 17 самолетам, потом - еще по 4. Всего до конца года группа рассчитывает завершить страховое урегулирование по 61 самолету. В ноябре компания завершила страховое урегулирование по еще 9 самолетам с ирландским лизингодателем BOC Aviation.