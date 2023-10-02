2 октября, 20:22,
обновлено 2 октября, 20:26

"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с SMBC Aviation Capital

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с авиаперевозчиком

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и еще по одному воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital", - отмечается в сообщении.

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", добавили в компании. "Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - уточнили в "Аэрофлоте". 

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ИрландияРоссия
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