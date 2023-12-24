Росавиация поможет привлечь новые авиакомпании в аэропорт Тамбовской области

Соглашение подписали губернатор Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Росавиация окажет поддержку в модернизации аэропорта "Тамбов" в Тамбовской области, соответствующее соглашение подписали губернатор Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Об этом в ходе пресс-подхода на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил глава Тамбовской области.

"Мы с руководством Росавиации провели переговоры. Действительно, мы на финишной прямой получения сертификации в летной области, чтобы принимать воздушные суда в первую очередь отечественного производства. Коллеги из Росавиации обещали нам помочь в привлечении в наш аэропорт новых авиакомпаний", - сказал Егоров.

Как отметила пресс-служба правительства региона, власти планируют запустить рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, а также города Урала. Для этого необходима модернизация инфраструктуры аэропорта. В настоящее время идет оформление разрешения на прием самолетов в темное время суток.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.