Число пользователей Whoosh за 2023 год увеличилось вдвое

Оно достигло 20 млн

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за 2023 год стало вдвое больше и составило 20 млн пользователей, а флот увеличился до 148 тыс. Об этом говорится в сообщении сервиса, опубликованном в Telegram-канале.

"Нас с вами уже 20 млн - это почти вдвое больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.

Также, согласно сообщению, количество средств индивидуальной мобильности увеличилось за год до 148 тыс. против 82 тыс. годом ранее. Всего за 2023 год пользователи совершили 100 млн поездок в 53 городах, где представлен сервис.