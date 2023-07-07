Правила для электросамокатов и видеокамеры. Что делают власти, чтобы сократить число ДТП

Несколько месяцев назад глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за пять последних лет число погибших на дорогах сократилось более чем на 20% — и это происходит на фоне увеличения количества автомобилей. Какие новые меры вводятся для повышения безопасности на дорогах — в нашем материале.

Правила для водителей электросамокатов

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). С 1 марта 2023 года вступили в силу правила их использования:

водительские права для управления СИМ не нужны;

предельная допустимая скорость — не более 25 км/ч;

регулировка движения специальными дорожными знаками;

дети 7–14 лет могут ездить на видах СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;

дети младше 7 лет должны использовать их только в сопровождении взрослых;

необходимо спешиться или снизить скорость, если есть опасность или помехи для пешеходов на тротуарах, пешеходных дорожках, обочине или в пределах пешеходных зон.

В этом году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%. 4 июля газета "Известия" сообщила, что Минтранс РФ планирует ввести штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Уточняется, что сейчас их штрафуют согласно ст. 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), однако ее формулировка расплывчата, так как она предусматривает штрафы для велосипедистов и других лиц, участвующих в процессе дорожного движения, что позволяет водителям СИМ уклоняться от ответственности.

Нетрезвые водители

В июле Совет Федерации одобрил закон, запрещающий сдавать экзамен и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. По действующим нормам КоАП лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

За пять месяцев 2023 года на дорогах России зарегистрировано почти 2,9 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей — это на 23,4% меньше, чем годом ранее. Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовную ответственность.

В январе сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции в текущем году продолжат борьбу с нетрезвыми водителями, во всех регионах России будут проводиться масштабные рейды.

Водители-иностранцы

Также, согласно одобренному закону, иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительство РФ или российского гражданства. Кроме того, иностранные и международные водительские права, полученные гражданами РФ, также будут признаны недействительными спустя год с даты первого после получения таких прав въезда в РФ. Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

Как отмечалось, такие изменения необходимы, так как на практике лица, получившие гражданство РФ или вид на жительство, "управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей".

В 2022 году, по данным МВД, зафиксировано 43 тыс. ДТП по вине водителей-иностранцев, чаще всего виновниками являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Установка дорожных фото- и видеокамер

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер. Ранее эти нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться принятым федеральным законом. Он закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся:

дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта;

аварийно-опасные участки дорог; участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП;

места проведения дорожных работ;

пешеходные переходы;

перекрестки;

участки, где запрещена стоянка или остановка;

иные места, определяемые ГИБДД.

Новые нормы также закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Количество стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации за десять лет выросло на 300%, благодаря им на 893% больше пресечено нарушений правил дорожного движения (данные информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России на 2022 год).