Путин встретится с главой "Газпрома"

Президент также проведет совещание о развитии Санкт-Петербургской агломерации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а также проведет совещание о развитии Санкт-Петербургской агломерации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По ВКС президент [сегодня] планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов", - сказал представитель Кремля. "Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем "Газпрома" [Алексеем] Миллером", - добавил Песков.

Он напомнил, что Путин 26 декабря проводит предновогодний неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств. Это мероприятие началось с культурной программы. Так, по словам Пескова, главы государств в настоящее время посещают музей-заповедник "Павловск", а затем их ждут в Царском селе и в Петергофе. После это участники саммита приедут в Константиновский дворец в Стрельне, где состоится сам неформальный саммит. "[Там] будет выступление Путина и его обращение к участникам саммита", - уточнил представитель Кремля, добавив, что после этого также "последует обед в честь участников встречи в верхах".