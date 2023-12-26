Австрия направит еще €5 млн на помощь гражданским в Газе

По информации ORF, общий объем австрийской помощи достиг €13 млн

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Австрия выделит €5 млн на работу международных организаций, оказывающих помощь гражданскому населению Газы. Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на МИД республики.

€3 млн будут переданы Международному комитету Красного Креста, еще €2 млн - Продовольственной программе ООН. По словам МИД Австрии, у этих организаций по-прежнему есть доступ в сектор Газа. Оказание помощи через организации также позволит не допустить попадания средств в руки палестинского радикального движения ХАМАС, считают в министерстве. В ведомстве отметили, что с октября этого года положение гражданских в Газе резко ухудшилось, им угрожает голод. Общий объем австрийской помощи достиг €13 млн.