Шахназаров: "Мосфильм" готов помочь в создании креативного кластера в Донецке

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Киноконцерн "Мосфильм" готов при необходимости оказать помощь в создании креативного кластера в Донецке и поделиться имеющимся опытом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров.

"Если нас пригласят, если наша помощь потребуется, конечно, мы поможем, - сказал Шахназаров в ответ на вопрос ТАСС о готовности оказать помощь при создании креативного кластера в регионе. - Мы со всеми делимся опытом".

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать в Донецке креативный кластер, включающий в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, а также школу и колледж.

Ответственными по поручению президента назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Глава государства ждет доклад на эту тему к 15 февраля 2024 года.

Шахназаров возглавляет "Мосфильм" с 1998 года. Под его руководством была произведена крупномасштабная модернизация студии, благодаря чему в ее павильонах теперь можно работать над проектами любой сложности и обеспечить полный цикл производства фильмов. Ранее Шахназаров сообщил, что новые объекты "Мосфильма", в частности новейший и самый большой в России 17-й киносъемочный павильон, увеличили мощность киностудии на 40%.

Эксперты относят "Мосфильм" к киностудиям мирового уровня и считают национальным достоянием не только благодаря богатому культурному наследию, но и высокому уровню технической оснащенности, современным кинотехнологиям, большим возможностям отечественного кинопроизводства, масштабной культурно-просветительской и образовательной работе.