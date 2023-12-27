Молдавия продлила ограничительные меры на импорт зерновых на три месяца

Меру утвердили "с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке", сообщила пресс-служба кабинета министров

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии продлила до марта режим лицензирования операций импорта зерновых для защиты внутреннего рынка от украинской продукции. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

"Комиссия приняла решение о лицензировании операций по импорту пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эта мера утверждается сроком на три месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Ограничение ввели в октябре на фоне акций протеста местных фермеров, которые требовали от властей запретить ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Ранее власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений. В ответ замминистра экономики Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений и пообещали оказать дополнительную помощь фермерам.