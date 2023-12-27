Силуанов заявил о продолжении экспорта российских алмазов

Министр финансов ранее отмечал, что санкции Евросоюза в отношении российских алмазов не принесут ему пользы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Несмотря на ограничения, которые вводят западные страны в отношении российских алмазов, их экспорт продолжится, заявил журналистам в ходе брифинга по итогам 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Поэтому все те ограничения [санкции], которые вводят [западные страны], они же не только на нас действуют, а и на тех, кто ввел, тоже. <…> Они говорят "мы будем терпеть ради своих каких-то принципов" ну пускай терпят, если хотят, народ наверное долго терпеть не будет. Экспорт алмазов продолжится, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Силуанов также отмечал, что санкции Евросоюза в отношении российских алмазов не принесут ему пользы, доля России на алмазном рынке существенна, и спрос на них есть.

В декабре страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7.