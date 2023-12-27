AFP: Бенин возобновил импорт товаров в Нигер через порт Котону

По словам генерального директора порта Барта Йозефа Йохана Ван Эеноо, это стало возможно благодаря "существенному улучшению условий обработки грузов в порту Котону"

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Бенин возобновил импорт товаров, следующих транзитом в Нигер через порт Котону, после пятимесячной блокады из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генерального директора порта Барта Йозефа Йохана Ван Эеноо.

По его словам, это стало возможно благодаря "существенному улучшению условий обработки грузов в порту Котону".

Ранее президент Бенина Патрис Талон заявил, что намерен восстановить отношения с соседними странами, в которых прошли госперевороты, в том числе с Нигером. Как отмечает AFP, санкции ECOWAS против Нигера имеют серьезные экономические последствия для Бенина, который столкнулся с резким падением доходов от портовой инфраструктуры в связи с блокадой.

Кроме того, две страны связывает нефтепровод, соединяющий юго-восток Нигера с побережьем Бенина, введенный в эксплуатацию в начале ноября, чтобы с января обеспечить сбыт нигерийской нефти на международном рынке. Как отмечается, Нигер ожидает увеличения своих доходов от нефти, а Бенин - транзитных сборов, компенсирующих таможенные доходы, потерянные из-за санкций.