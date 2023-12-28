Нигер отказался от возобновления импорта товаров через порт Котону в Бенине

В Палате торговли и промышленности Нигера призвали экономических операторов пользоваться прежними портами и транспортными коридорами

ХАРАРЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Нигер ответил отказом на объявленное ранее Бенином возобновление импорта товаров, следующих транзитом в Нигер через порт Котону, после пятимесячной блокады из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом говорится в распространенном заявлении Палаты торговли и промышленности Нигера.

"Мы отметили объявление администрации автономного порта Котону об отмене запрета на ввоз товаров для Нигера, - указывается в документе. - Вместе с тем, несправедливые и незаконные санкции ECOWAS против Нигера, в том числе блокада наших границ, по-прежнему проводятся в жизнь с целью нарушения торговых связей нашей страны. В связи с этим мы призываем экономических операторов пользоваться прежними портами и транспортными коридорами для доставки товаров в Нигер".

Бенин 27 декабря возобновил импорт товаров, следующих транзитом в Нигер через порт Котону, после пятимесячной блокады из-за санкций ECOWAS.