ЕС ввел санкции против "Алросы" и ее гендиректора

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что санкционные запреты в отношении российских алмазов Евросоюз предпринимает "в координации со странами Группы семи"

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз включил в черный список "Алросу" и ее гендиректора Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России, объявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"В соответствии с запретом на [российские] алмазы, который мы ввели в 12-м пакете санкций, Евросоюз сегодня включил в черный список "Алросу", крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире, и ее генерального директора", - написал Боррель в X (ранее Twitter). Он подчеркнул, что санкционные запреты в отношении российских алмазов Евросоюз предпринимает "в координации со странами Группы семи".

Совет ЕС сообщил, что 3 января включил в черный список "одну компанию и одно физическое лицо". "В черный список включена компания "Алроса" и ее генеральный директор Павел Маринычев. "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией, принадлежит российскому государству и отвечает за 90% добычи алмазов в России", - говорится в документе.

Запрет на импорт ювелирных алмазов из России в страны ЕС вступил в силу 1 января 2024 года в рамках 12-го пакета санкций. Он не распространяется на промышленные алмазы и личные ювелирные украшения лиц, пересекающих границу. Черный список по РФ насчитывает почти 1 950 физических и юридических лиц, активы которых подлежат замораживанию на территории ЕС. Фигурантам также запрещен въезд в страны союза.