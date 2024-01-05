Эксперт: основной рост мировой экономики в 2024 году придется на развивающиеся страны

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Мировая экономика в 2024 году будет расти умеренными темпами, основной рост придется на развивающиеся страны. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"В 2024 году мы будем свидетелями умеренного роста мировой экономики, в среднем на 2,6%. При этом основная география роста придется на страны развивающегося мира. Так, в большинстве стран Африки и Азии рост национальных экономик превысит 4-6%", - сказал он. Китайская экономика, по мнению Шостака, замедлит темп из-за структурных проблем и большого объема "плохой задолженности", но все же выйдет на рост в 4,6%.

Ранее директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи заявил, что мировая экономика еще "не вышла из опасной зоны", и спрогнозировал замедление ее роста до 2,4% в 2024 году по сравнению с 2,7% в 2023 году.