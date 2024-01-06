В Британии заявили, что экономика страны может пострадать из-за ситуации в Красном море

Глава британского Минфина Джереми Хант отметил, что это может привести к росту цен в Соединенном Королевстве

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Нападения йеменских мятежников-хуситов на гражданские суда в Красном море могут сказаться на экономической ситуации в Великобритании. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил глава британского Минфина Джереми Хант.

"Такое воздействие возможно, и мы будем за этим крайне внимательно следить", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, может ли нарушение морского транспортного сообщения в ближневосточном регионе привести к росту цен в Соединенном Королевстве.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.