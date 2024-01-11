Глава Moller-Maersk предупредил о последствиях для мировой экономики из-за атак хуситов

Винсент Клерк назвал атаки "грубыми и драматическими", добавив, что в ситуации, когда суда вынуждены огибать Южную Африку для обхода опасных маршрутов, нет победителей

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Восстановление судоходства через Красное море может занять месяцы, что рискует повысить инфляционное давление на мировую экономику. С таким прогнозом выступил генеральный директор датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк.

"Нам не ясно, можем ли мы говорить о восстановлении прохода [судов] через Красное море в перспективе дней, недель или месяцев. Потенциально это может иметь достаточно значительные последствия для мирового роста", - сказал газете Financial Times. Клерк назвал атаки мятежников-хуситов на транспортные суда, следующие через Красное море, "грубыми и драматическими", добавив, что в ситуации, когда суда вынуждены огибать Южную Африку для обхода опасных маршрутов, нет победителей.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.