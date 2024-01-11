В Италии заявили об угрозе удара по экспорту в Азию из-за напряженности в Красном море

Сложности в осуществлении безопасной навигации вынуждают менять морские маршруты, что приводит к удорожанию транспортировки и росту цен на продукцию, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Напряженность в Красном море, связанная с обострением палестино-израильского конфликта и активизацией йеменских мятежников-хуситов, грозит нанести удар по экспорту Италии в страны Азии. Об этом сообщила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Как говорится в распространенном ею сообщении, сложности в осуществлении безопасной навигации вынуждают менять морские маршруты, что приводит не только к удорожанию вдвое транспортировки, а также росту цен на продукцию, но и к увеличению сроков поставок. В частности, ассоциация отмечает, что Италия является крупным поставщиком фруктов в страны региона. Еще большие опасения вызывает экспорт вина в Китай, доход от которого достигает более 100 млн евро (доход от общего экспорта страны в КНР достигает более 500 млн евро).

"90% экспортных товаров доставляется по морю, и блокировка торговых путей в Красном море представляет серьезный риск", - говорится в сообщении Coldiretti.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США и ряд их союзников приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. Военно-морские силы Франции уже обеспечивают сопровождение торговых судов, следующих под французским флагом через Красное море.

Институт мировой экономики в германском Киле отмечал, что объемы торговли с учетом сезонных колебаний и изменений цен упали в декабре в месячном выражении на 1,3%. Одной из причин стали именно атаки на торговые суда в Красном море.