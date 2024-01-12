Посол России: беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов из республики

Владимир Спринчан отметил, что бананы загружают в контейнеры в зеленом виде и транспортируют кораблями в течение двух недель

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Общественные беспорядки в Эквадоре не окажут влияния на поставки бананов в Россию из республики, заявил в интервью "Известиям" посол РФ в этой стране Владимир Спринчан.

"Эта ситуация (беспорядки в Эквадоре - прим. ТАСС) вряд ли повлияет на поставки бананов в Россию, потому что бананы загружаются здесь в контейнеры в зеленом виде и в течение двух недель транспортируются кораблями в порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и так далее. Поэтому один-два дня вот этих беспорядков, они не могут повлиять в целом", - сказал он.

"Другое дело, что поставки бананов могут пострадать от ситуации с оружием, о котором мы говорили ранее", - добавил в этой связи дипломат.

Посол отметил, что по итогам прошлого года РФ "закупила в Эквадоре 1,3 млн тонн бананов". "И это, в общем-то, 97% бананов, которые мы, россияне, там употребляем", - констатировал Спринчан.

Ранее дипломат заявил, что Россия проверяет информацию о том, что Эквадор собирается передать российскую военную технику США, до сведения властей республики доведено, что такую передачу Москва расценит как недружественный шаг.