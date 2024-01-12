В Рязанской области число резидентов "Аэрокосмической долины" превысило 50

Зампредседателя правительства региона Юлия Швакова сообщила, что присоединиться к проекту готовы еще более 50 компаний

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Резидентами инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" в Рязанской области стала 51 компания, присоединиться к проекту готовы еще более 40. Об этом на выставке-форуме "Россия" сообщила зампредседателя правительства региона Юлия Швакова.

"Аэрокосмическая инновационная долина" была открыта в феврале 2023 года, к концу сентября ее резидентами стали 32 компании.

"В прошлом году был дан старт флагманскому проекту "Аэрокосмическая инновационная долина" - это для нас один из самых важнейших приоритетов. И менее чем за год работы резидентами стали более 50 компаний, а ее партнерами - около 40 организаций. Они специализируются в различных сферах деятельности, в основном это проекты по беспилотной авиации, космической отрасли, производству электродвигателей, медицинским технологиям", - сказала она.

Швакова отметила, что на региональном уровне была проведена "полная ревизия законодательства, четко прописали приоритеты, предусмотрели налоговые льготы". В проект включено пять площадок общей площадью более 140 га и четыре здания площадью около 24 тыс. кв. м. "В прошлом году мы уже приступили к работам по ремонту первого здания площадью более 7 тыс. кв. метров и планируем, что в конце года там уже разместятся участники проекта. Сейчас наша главная задача - проектирование гринфилд-площадок вблизи Рязани, и здесь мы опираемся на потребности компаний - участников проекта. И здесь мы без помощи федерации не обойдемся", - пояснила зампред правительства области.

Согласно данным в презентации первого заместителя генерального директора Фонда ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" Константина Хатковского, участниками проекта стала 51 высокотехнологичная компания, еще 40 компаний - потенциальные резиденты. Также ИНТЦ сотрудничает с тремя партнерскими вузами и ведет работу по привлечению инвестиций в проекты резидентов в семью фондами. "Сейчас прорабатывается соглашение о сотрудничестве с академией наук Республики Беларусь. В ближайшее время планируем подписать такое соглашение", - добавил он.

Московский авиационный институт и правительство Рязанской области начали совместный проект по созданию в регионе ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", где планируется вести разработки в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроники и радиотехники. Центр сосредоточен в здании бывшего училища связи в Рязани, также он будет использовать территорию площадью около 140 га возле поселка Варские Рязанского района. Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.